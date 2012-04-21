Карел Шварценберг: Помаранчева революція рухає Україну вперед

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на 5-му Київському безпековому форумі «Демократія – слово чи цінність? Роль демократизації у глобальних безпекових процесах».

За словами К.Шварценберга, незважаючи на усі розчарування, революція рухає країну вперед. “Маятник коливається з одного боку в інший, ми не можемо очікувати, що якщо одна революція минула, то свобода прийде навічно”, – сказав він.

При цьому, на думку керівника МЗС Чехії, громадянам слід бути особливо обережними після революції, пильнувати, аби революція не призвела до тиранії. Самий лише ентузіазм не змінить країну, для цього слід працювати кожного дня, зауважив К.Шварценберг.

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КарелШварценберг(князьШварценберг, герцогКрумловський, ландграфКлеттгау, графЗульц) - міністрзакордоннихсправЧехіїв 2007-2009і з 2010року.Маєподвійнегромадянство- Чехіїта Швейцарії, главакнязівськогородуШварценбергів.НавчавсявуніверситетахВідня, МюнхенаіГраца.У1984-1990очолювавГельсінськийправозахиснийкомітет,в1990-1992- керуючийсправамипрезидентаЧехословаччиниВацлаваГавела.



Заданимина квітень2010 року,віннайбагатшийполітикЧехії,що,за словамисамогоШварценберга, робитьйого найбільшчесним інепідкупнимполітикомвкраїні,оскільки йомуне потрібніхабарі.