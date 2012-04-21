10 тисяч людей вийшли на антиурядовий марш у Празі

Як передає радіо «Свобода», звучать вимоги скасування запланованих реформ зі скорочення фінансування соціальних програм, відставки правоцентристського коаліційного уряду на чолі з прем'єром Петром Нечасом і проведення дострокових виборів.

Акція організована профспілками і десятками організацій громадянських активістів. До маніфестантів приєдналися прихильники опозиційних соціал-демократів.

До центру міста стягнуто додаткові наряди поліції.

Марш відбувається в рамках кампанії "Зупинити уряд".

На початку квітня чеський уряд прийняв план подальших заходів жорсткої економії, націлених на те, щоб в найближчі два роки не допустити зростання бюджетного дефіциту.