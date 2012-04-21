10 тисяч людей вийшли на антиурядовий марш у Празі
16:53, 21 квітня 2012Світ
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У Празі сьогодні близько 10 тис чоловік вийшли на марш протесту проти політики уряду Чехії.
Як передає радіо «Свобода», звучать вимоги скасування запланованих реформ зі скорочення фінансування соціальних програм, відставки правоцентристського коаліційного уряду на чолі з прем'єром Петром Нечасом і проведення дострокових виборів.
Акція організована профспілками і десятками організацій громадянських активістів. До маніфестантів приєдналися прихильники опозиційних соціал-демократів.
До центру міста стягнуто додаткові наряди поліції.
Марш відбувається в рамках кампанії "Зупинити уряд".
На початку квітня чеський уряд прийняв план подальших заходів жорсткої економії, націлених на те, щоб в найближчі два роки не допустити зростання бюджетного дефіциту.
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