Болгари вимагають, щоб Росія збудувала їм атомну станцію

Акція організована ініціативним комітетом під назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?", повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Більшість політичних партій, представлених в Плевені, підтримує нашу ініціативу. Після рішення (уряду Болгарії. - Ред.) відмовитися від АЕС "Белене" більшість громадян не погодилася з ним, тому уряд намагається уникнути референдуму", - повідомив голова комітету Красимир Тодоров.

Мітинг на підтримку реалізації проекту АЕС "Белене" проходить у самому центрі міста перед театром ім. Івана Радоєва. Крім жителів Плевена, у ньому беруть участь жителі сусідніх міст.

До групи в соціальній мережі "Фейсбук" з однойменною назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?" приєдналися вже 10,5 тисяч прихильників.

Наприкінці березня болгарський уряд ухвалив рішення про вихід з проекту будівництва АЕС "Белене", який передбачав спорудження атомної електростанції з двома блоками сумарною потужністю понад 2 тисяч мегават.

Тендер було оголошено в 2005 році, його переможцем став російський "Атомстройекспорт".

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*** AES «Belene» — nedostroennaya atomnaya elektrostantsiya na beregu Dunaya nedaleko ot granitsy s Rumyniyeĭ.