Болгари вимагають, щоб Росія збудувала їм атомну станцію

22:55, 22 квітня 2012
Світ
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Близько 2 тисяч осіб вийшли сьогодні в болгарському місті Плевен на марш протесту.

Будівництво атомної станції на Дунаї наразі заморожене, фото www.atomic-energy.ru

Акція організована ініціативним комітетом під назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?", повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Більшість політичних партій, представлених в Плевені, підтримує нашу ініціативу. Після рішення (уряду Болгарії. - Ред.) відмовитися від АЕС "Белене" більшість громадян не погодилася з ним, тому уряд намагається уникнути референдуму", - повідомив голова комітету Красимир Тодоров.

Мітинг на підтримку реалізації проекту АЕС "Белене" проходить у самому центрі міста перед театром ім. Івана Радоєва. Крім жителів Плевена, у ньому беруть участь жителі сусідніх міст.

До групи в соціальній мережі "Фейсбук" з однойменною назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?" приєдналися вже 10,5 тисяч прихильників.

Наприкінці березня болгарський уряд ухвалив рішення про вихід з проекту будівництва АЕС "Белене", який передбачав спорудження атомної електростанції з двома блоками сумарною потужністю понад 2 тисяч мегават.

Тендер було оголошено в 2005 році, його переможцем став російський "Атомстройекспорт".

 
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АЕС «Белене» -недобудованаатомнаелектростанціянаберезіДунаюнеподаліккордону зРумунією.

 

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