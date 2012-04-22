Болгари вимагають, щоб Росія збудувала їм атомну станцію
Близько 2 тисяч осіб вийшли сьогодні в болгарському місті Плевен на марш протесту.
Акція організована ініціативним комітетом під назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?", повідомляє ІТАР-ТАСС.
"Більшість політичних партій, представлених в Плевені, підтримує нашу ініціативу. Після рішення (уряду Болгарії. - Ред.) відмовитися від АЕС "Белене" більшість громадян не погодилася з ним, тому уряд намагається уникнути референдуму", - повідомив голова комітету Красимир Тодоров.
Мітинг на підтримку реалізації проекту АЕС "Белене" проходить у самому центрі міста перед театром ім. Івана Радоєва. Крім жителів Плевена, у ньому беруть участь жителі сусідніх міст.
До групи в соціальній мережі "Фейсбук" з однойменною назвою "Я не відмовляюся від АЕС "Белене", а ти?" приєдналися вже 10,5 тисяч прихильників.
Наприкінці березня болгарський уряд ухвалив рішення про вихід з проекту будівництва АЕС "Белене", який передбачав спорудження атомної електростанції з двома блоками сумарною потужністю понад 2 тисяч мегават.
Тендер було оголошено в 2005 році, його переможцем став російський "Атомстройекспорт".
АЕС «Белене» -недобудованаатомнаелектростанціянаберезіДунаюнеподаліккордону зРумунією.