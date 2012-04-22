Американський мільярдер збудує в Грузії хмарочос
23:37, 22 квітня 2012Світ
874
Президент Грузії Михайло Саакашвілі і американський мільярдер Дональд Трамп презентували сьогодні в Батумі проект першого грузинського хмарочосу.
Будуватиме47-поверховийжитловийкомплекскомпаніяТрампа.Вартістьпроекту- чвертьмільярдадоларів.
Домовленістьпро будівництвовБатуміхмарочосу"Trump Tower" буладосягнута щепід часторішньоговізитувСША президентаСаакашвілі.
НапередодніТрампприбувнавласномулітакудоТбілісі.ВінназвавГрузію"однимз найбільшчудовихмісцьвсвіті"і заявив,що країнавідкриваєвеличезніінвестиційніможливості.
Міністрекономікита сталогорозвитку ГрузіїВіраКобаліязазначила,що прихідкапіталуТрампадо Грузіїдає "зелене світло" дляінвестиційз усьогосвіту.
Грузинськаекономікасерйознопостраждалаврезультатівійськовогоконфлікту зРосієюв2008 році,протевостаннідва рокиобсягзахіднихінвестицій зростає, зазначаєРадіоСвобода.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter