Американський мільярдер збудує в Грузії хмарочос

23:37, 22 квітня 2012
Світ
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Президент Грузії Михайло Саакашвілі і американський мільярдер Дональд Трамп презентували сьогодні в Батумі проект першого грузинського хмарочосу.

Будуватиме47-поверховийжитловийкомплекскомпаніяТрампа.Вартістьпроекту- чвертьмільярдадоларів.

Домовленістьпро будівництвовБатуміхмарочосу"Trump Tower" буладосягнута щепід часторішньоговізитувСША президентаСаакашвілі.

НапередодніТрампприбувнавласномулітакудоТбілісі.ВінназвавГрузію"однимз найбільшчудовихмісцьвсвіті"і заявив,що країнавідкриваєвеличезніінвестиційніможливості.

Міністрекономікита сталогорозвитку ГрузіїВіраКобаліязазначила,що прихідкапіталуТрампадо Грузіїдає "зелене світло" дляінвестиційз усьогосвіту.

Грузинськаекономікасерйознопостраждалаврезультатівійськовогоконфлікту зРосієюв2008 році,протевостаннідва рокиобсягзахіднихінвестицій зростає, зазначаєРадіоСвобода.

 

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