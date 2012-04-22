Американський мільярдер збудує в Грузії хмарочос

Президент Грузії Михайло Саакашвілі і американський мільярдер Дональд Трамп презентували сьогодні в Батумі проект першого грузинського хмарочосу.

Будуватиме47-поверховийжитловийкомплекскомпаніяТрампа.Вартістьпроекту- чвертьмільярдадоларів.



Домовленістьпро будівництвовБатуміхмарочосу"Trump Tower" буладосягнута щепід часторішньоговізитувСША президентаСаакашвілі.



НапередодніТрампприбувнавласномулітакудоТбілісі.ВінназвавГрузію"однимз найбільшчудовихмісцьвсвіті"і заявив,що країнавідкриваєвеличезніінвестиційніможливості.



Міністрекономікита сталогорозвитку ГрузіїВіраКобаліязазначила,що прихідкапіталуТрампадо Грузіїдає "зелене світло" дляінвестиційз усьогосвіту.



Грузинськаекономікасерйознопостраждалаврезультатівійськовогоконфлікту зРосієюв2008 році,протевостаннідва рокиобсягзахіднихінвестицій зростає, зазначаєРадіоСвобода.





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