Ультраправі отримали дуже високий результат на виборах у Франції

М.Ле Пен, яка набрала близько 20% голосів і стала, таким чином, третьою серед кандидатів у президенти, повідомила у своєму зверненні "до всіх істинних патріотів Франції", що "битва за країну тільки починається".



"Хоч би що трапилося в найближчі два тижні, ніщо вже не буде, як раніше, - заявила вона. - Нам вдалося підірвати монополію партії фінансистів і мультинаціоналістів." Національний фронт "був і залишається єдиною по-справжньому вільною партією".



М.Ле Пен також повідомила про свій наступний виступ 1 травня, в якому вона планує викласти політичну програму на найближче майбутнє.



"Національний фронт" - ультраправа партія, яка виступає за вихід країни з НАТО та жорстку антиіміграційну політику, зазначає РосБізнесКонсалтинг.Результат М.Ле Пен в першому турі виявився несподівано високим і став рекордним для її партії.



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Зі свого боку Жан-Люк Меланшон, кандидат у президенти Франції від партії "Лівий Фронт", який набрав близько 11% голосів у першому турі, закликав своїх прихильників у другому турі голосувати проти Саркозі, передає Associated Press.