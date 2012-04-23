Ультраправі отримали дуже високий результат на виборах у Франції

01:11, 23 квітня 2012
Світ
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Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен, лідер партії "Національний фронт", виступила на мітингу перед своїми прихильниками, передає телеканал TF1.

Марін Ле Пен стверджує, що тепер нічого не буде як раніше

М.Ле Пен, яка набрала близько 20% голосів і стала, таким чином, третьою серед кандидатів у президенти, повідомила у своєму зверненні "до всіх істинних патріотів Франції", що "битва за країну тільки починається".

"Хоч би що трапилося в найближчі два тижні, ніщо вже не буде, як раніше, - заявила вона. - Нам вдалося підірвати монополію партії фінансистів і мультинаціоналістів." Національний фронт "був і залишається єдиною по-справжньому вільною партією".

М.Ле Пен також повідомила про свій наступний виступ 1 травня, в якому вона планує викласти політичну програму на найближче майбутнє.

"Національний фронт" - ультраправа партія, яка виступає за вихід країни з НАТО та жорстку антиіміграційну політику, зазначає РосБізнесКонсалтинг.Результат М.Ле Пен в першому турі виявився несподівано високим і став рекордним для її партії.

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Зі свого боку Жан-Люк Меланшон, кандидат у президенти Франції від партії "Лівий Фронт", який набрав близько 11% голосів у першому турі, закликав своїх прихильників у другому турі голосувати проти Саркозі, передає Associated Press.

 

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