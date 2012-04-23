Молода жінка померла на фініші Лондонського марафону
08:57, 23 квітня 2012Світ
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У Лондоні 30-річна жінка знепритомніла перед останнім поворотом, що відділяв її від фінішу добродійного марафону.
|В історії марафону це вже десятий випадок загибелі учасників
Незважаючи на те, що на місці їй було надано необхідну допомогу, молода жінка через кілька годин померла в одній з лондонських лікарень, передає ІТАР-ТАСС.
В історії марафону, який проводиться з 1981 року, це вже десятий випадок загибелі учасників.
У 2007 році, коли подібне сталося востаннє, до фінішу не дійшов 22-річний спортивний тренер. Як встановили медики, він помер в результаті гіпонатріємії, яка стала наслідком надмірного вживання води під час забігу.
Проте ще в п`яти випадках причиною трагедії були серйозні серцеві захворювання, про які не підозрювали бігуни, відзначає NEWSru.
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