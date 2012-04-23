ЄС залишив себе без сирійської розкоші

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Нові обмежувальні заходи включають в себе заборону на експорт до Сирії обладнання, товарів і технологій, які можуть використовуватися для репресій у країні. Крім того, міністри вирішили заборонити експорт предметів розкоші з Євросоюзу до Сирії.

“Ми запровадили додаткові санкції проти сирійського режиму, оскільки глибоко стурбовані ситуацією та продовженням жорстокості, незважаючи на припинення вогню. Репресії мають припинитися”, - заявила Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Загалом Євросоюз у 14-й раз ухвалює рішення щодо санкцій проти режиму Башара Асада.