Чоловік убив вітчима молотком 19 років тому

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, чоловік прийшов до відділення міліції і зізнався, що у 1993 році, він, будучи 16-річним підлітком, убив вітчима, а труп закопав у сараї. За його словами, розповісти про злочин його спонукали тривожні сни.

Як зізнався чоловік, він убив вітчима молотком, оскільки той «постійно до нього чіплявся, давав потиличники, був буйним, через що решті членів сім'ї доводилося залишати будинок серед ночі».

«Незабаром по окрузі рознеслася звістка про те, що голова сім'ї виїхав на заробітчанство до Росії і не повернувся. Такі наміри чоловік висловлював неодноразово, тому ніхто з оточуючих нічого не запідозрив і нічому не здивувався», - зазначається у повідомленні міліції.

Щодо чоловіка, який розкаявся, порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Ведеться слідство.