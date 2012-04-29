В Індії зіткнулися два автобуси: загинули 20 людей

Не менш як 20 чоловік загинули і ще 12 одержали серйозні травми в неділю на півночі Індії в результаті зіткнення двох автобусів, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася в північному штаті Уттар-Прадеш поблизу міста Горакхпур. Автобус, що належить транспортній урядовій корпорації штату, зіткнувся з автобусом місцевої приватної компанії. В результаті зіткнення один із автобусів перекинувся, 20 чоловік загинули на місці, зокрема шість жінок і троє дітей, повідомляє місцева поліція.

Влада побоюється, що кількість жертв ДТП може зрости, оскільки частина постраждалих перебуває у тяжкому стані. Ведеться розслідування.