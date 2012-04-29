У Саркозі увірвався терпець: погрожує Стросс-Кану судом
Президент Франції відповів на звинувачення екс-глави МВФ.
|Саркозі-Стросс-Кану: З мене досить
"З мене досить! Я раджу пану Стросс-Кану відповісти за свої висловлювання перед обличчям суду і закону", - цитує Саркозі Agence France-Presse.
На думку французького президента, заява Домініка Стросс-Кана має на меті послабити його позиції напередодні другого туру президентських виборів, фаворитом яких вважається соціаліст Франсуа Олланд. Екс-глава МВФ є прихильником Соціалістичної партії, до скандалу він вважався одним з вірогідних кандидатів на пост президента від лівих сил.
В інтерв`ю британській газеті The Guradian, опублікованому 27 квітня, Домінік Стросс-Кан заявив, що впевнений, що кримінальну справу про згвалтування покоївки нью-йоркського готелю Sofitel порушили стосовно нього за замовленням його політичних противників, які бажали перешкодити участі банкіра у виборах.