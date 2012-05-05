Турчинов: Путін приєднався до заяв світових лідерів на захист Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр Турчинов.

“Справа проти українського лідера опозиції об'єднала світ. І заяви, які пролунали від держав Європейського Союзу, Сполучених Штатів і від Російської Федерації, фактично об'єднані протестом проти політичних репресій проти Юлії Тимошенко”, - сказав О.Турчинов. Він зауважив, що заява В.Путіна пролунала в контексті аналогічних заяв про готовність лікувати Ю.Тимошенко від низки інших країн.

В свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що позиція екс-прем'єр-міністра в питанні лікування чітка і незмінна. “Вона вимагає під час лікування неухильного дотримання протоколу, встановленого німецькими лікарями, та здійснення цього лікування незалежними лікарями. Лікарі МОЗ вже здійснювали лікування Юрія Віталійовича Луценка, після чого у нього виявили відповідний штам гепатиту”, - додав С.Власенко.

Він також додав, що захист Ю.Тимошенко постійно пише звернення про допуск до лікування Ю.Тимошенко лікаря Миколи Поліщука, однак досі такого дозволу не надано.

Як повідомлялося, 3 травня прем'єр і обраний Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Ю.Тимошенко, якби це дозволила українська влада.