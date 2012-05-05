Комісар ЄС з питань спорту підтримає бойкот Євро-2012 в Україні

Про це йдеться в її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Як і мільйони спортивних вболівальників, я покладаю великі надії на літній чемпіонат Європи з футболу. Турнір стане сценою для окремих кращих гравців світу, і я впевнена, що ми побачимо захоплюючі матчі, сподіваюсь, з великою кількістю голів”, - зазначає єврокомісар на початку своєї заяви.

Разом з тим А.Вассіліу нагадує, що в останні кілька днів було багато повідомлень щодо можливої присутності політиків на чемпіонаті у відповідь на стурбованість політичною ситуацією в Україні.

“Я поділяю цю стурбованість, і саме тому я вирішила, як комісар, відповідальний за питання спорту, що було б не правильним в нинішніх умовах для мене відвідати будь-який матч, який відбудеться в Україні. Ця точка зору поділяється Президентом та іншими членами Європейської комісії”, - наголосила А.Вассіліу.

Вона також заявила, що повністю підтримує заяву, зроблену минулого тижня Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон щодо ситуації з колишнім українським прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

“Як би там не було, я думаю, важливим є зберегти реальний зміст спорту та спортивного успіху на Євро-2012. І я дуже сподіваюся, що цей футбольний турнір буде великим успіхом, і я зможу відвідати один з матчів, які відбудуться у Польщі”, - зазначила комісар.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Представництво ЄС в Україні повідомило про те, що жоден з членів Європейської комісії на приїде в Україну на матчі Євро-2012.