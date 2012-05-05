П'ятьом тисячам людей дозволили брати участь в «Марші мільйонів»

Опозиціонери влаштовують "Марш мільйонів" від Калузької до Болотяної площі, а представники Загальноросійського народного фронту святкують річницю створення своєї організації на Поклонній горі, повідомляє РІА «Новости».

Очікується, що у "Марші мільйонів" 6 травня візьмуть участь до 5 тисяч осіб.

Учасники "Маршу мільйонів" мають намір висловити своє ставлення до парламентських і президентських виборів, підсумки яких вони вважають нелегітимними, а також до інавгурації В.Путіна, яка відбудеться 7 травня

У п'ятницю в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що активістам з регіонів, які хочуть взяти участь у "Марші" в Москві, чиняться перешкоди.

7 травня, у день інавгурації В.Путіна, опозиціонери мають намір провести у Москві акцію під назвою "Біле місто".

"Акція "Біле місто" є продовженням акції "Біле коло" і не вимагає узгодження з властями", - йдеться у повідомленні групи у Facebook.

Учасники "Білого кола" без гасел, промов і транспарантів, тільки з білою символікою на одязі, мають намір зібратися на Бульварному кільці і за маршрутом руху президентського кортежу, щоб потім піти до центру міста.

Ще один масовий захід відбудеться 6 травня на Поклонній горі: Загальноросійський народний фронт має намір широко відзначити річницю свого створення, зібравши 50 тисяч осіб (з ініціативою створення ЗНФ 6 травня 2011 року виступив В.Путін на міжрегіональній конференції партії "Єдина Росія" у Волгограді).

Як повідомлялось раніше, поліція Москви заявила, що має інформацію про підготовку провокацій і готова вживати суворих дій для їхнього припинення.