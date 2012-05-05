Поліція Москви перед інавгурацією готова реагувати на будь-які «провокації»

"МВС Росії має в своєму розпорядженні достовірну інформацію, що в Москві певними деструктивно налаштованими групами громадян планується проведення несанкціонованих мітингів, провокацій відносно співробітників поліції, перекриття магістралей, встановлення наметів у недозволених місцях... Деякі організатори несанкціонованих акцій планують використовувати піротехніку, що може спричинити порушення громадського порядку, а в деяких випадках - може створити реальну загрозу життю і здоров'ю громадян", - йдеться в повідомленні прес-центру МВС Росії, передає РІА «Новости».

Поліція закликає громадян не піддаватися на провокаційні дії і гасла, не брати участь в подібних заходах. Будь-які спроби проведення протизаконних дій присікатимуться співробітниками органів внутрішніх справ у строгій відповідності із законодавством РФ, мовиться в повідомленні.