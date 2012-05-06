У Москві почали ставити намети, люди скандують: «Майдан!»
18:59, 06 травня 2012Світ
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Біля Большого кам'яного мосту активісти почали ставити намети.
Деякі з людей присутніх біля Большого кам'яного моста в Москві почали ставити намети, інші їх підтримують аплодисментами, повідомляє «Газета.Ru».
Поки біля мосту два намети. Навколо них люди встають щільним кільцем, щоб намети не знесли. Натовп скандує: «Майдан!» і «Молодці!».
У неділю був затриманий активіст «РосАгіту» Вадим Коровін, який мав намір роздавати намети. Сам Коровін розповів про те, що був затриманий в одному з кафе в Камергерському провулку. Коровіна доставили у відділ МВС РФ.
Раніше у суботу активісти «РосАгіту» мали намір розбити наметовий табір на одній з центральних площ Москви.
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