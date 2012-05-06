У Москві почали ставити намети, люди скандують: «Майдан!»

Деякі з людей присутніх біля Большого кам'яного моста в Москві почали ставити намети, інші їх підтримують аплодисментами, повідомляє «Газета.Ru».

Поки біля мосту два намети. Навколо них люди встають щільним кільцем, щоб намети не знесли. Натовп скандує: «Майдан!» і «Молодці!».

У неділю був затриманий активіст «РосАгіту» Вадим Коровін, який мав намір роздавати намети. Сам Коровін розповів про те, що був затриманий в одному з кафе в Камергерському провулку. Коровіна доставили у відділ МВС РФ.

Раніше у суботу активісти «РосАгіту» мали намір розбити наметовий табір на одній з центральних площ Москви.