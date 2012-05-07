Після виборів Греція може відмовитись від політики економії

Ці політичні сили здобули підтримку 19 і 13 відсотків виборців відповідно, повідомляє Радіо Свобода.

На друге місце вийшла ліва коаліція «Сіріза» – у неї майже 17 відсотків голосів. Лідер цієї коаліції Алексіс Ципрас закликав визнати недійсними зобов’язання Греції перед ЄС і міжнародними фінансовими інституціями. Ципрас також висловив сподівання створити широкий коаліційний уряд, який би мав ліве спрямування.

Лідер «Нової демократії» Антоніс Самарас також вважає доречним перегляд домовленостей між Грецією і Євросоюзом, але наполягає, що країна має залишатися в зоні євро. Він пропонує створити уряд національного порятунку.

Одразу після того, як у Франції президентом став соціаліст і у Греції змінився уряд на ранкових торгах на азійських біржах курс євро щодо долара впав найнижче за останні три місяці до позначки 1,3.