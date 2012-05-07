Франція має нового президента

Як повідомляє радіо «Свобода», кандидат від соціалістів Ф.Олланд, за останніми даними, набрав у другому турі виборів понад 51% голосів і випередив більш як на 2% чинного Президента Франції Ніколя Саркозі.

Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле назвав перемогу Ф.Олланда історичною подією і заявив, що обидві країни надалі працюватимуть разом над подоланням боргової кризи Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель запросила Ф.Олланда найближчим часом відвідати Берлін.

Президент США Барак Обама запропоновував переможцеві зустрітися у Білому домі ще до саміту Групи восьми і НАТО, які відбудуться наприкінці травня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон привітав Ф.Олланда і висловив надію на зміцнення британо-французьких зв’язків.