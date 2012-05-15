Активістів "Молодого фронту" схопили на квартирі в Мінську

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Молодого фронту».

Згідно з повідомленням, люди у цивільному відкрили двері квартири активістів «Молодого фронту» своїм ключем і поклали усіх, хто перебував усередині приміщення, обличчям на підлогу. Через певний час співробітники спецслужб вивели з квартири Романа Васильєва і Дмитра Кременецького.

Пізніше стало відомо, що затримано також заступника голови «Молодого фронту» Миколу Демиденка.

В організації заявляють, що затримання молодих людей пов'язане з початком акції «Місто наше», під час якої в Мінську було вивішено біло-червоно-білий прапор (такий прапор використовувався у країні з 1991-го по 1995 рік - УНІАН). Таким чином активісти організації «Молодий фронт» нагадали мінчанам про 17-ту річницю референдуму, який пройшов у Білорусі 14 травня 1995 року.

Довідка УНІАН. 17 років тому Президент Білорусі Олександр Лукашенко ініціював і провів референдум про зміну державних символів і введення другої державної мови.