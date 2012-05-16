У Бельгії почалося засідання єврейського парламенту

На засідання до "столиці Європи" з'їхалися 120 депутатів з 52 країн світу, повідомляє MIGnews.com.ua.

Європейський єврейський парламент (EJP) був створений в лютому 2012 року за ініціативою Європейського єврейського союзу (EJU), очолюваного відомим українським бізнесменом і меценатом Ігорем Коломойським.

На зборах в Брюсселі депутати Європейського єврейського парламенту (EJP),обговоривши порядок денний, розділилися на 10 робочих комісій, які повинні виробити конкретні ідеї та пропозиції щодо найактуальніших питань життя європейських єврейських громад.

"Висловлювані парламентаріями ідеї цікаві й нові, а іноді і носять вельми революційний характер, - підкреслив співголова Європейського єврейського парламенту (EJP) Вадим Рабинович. - Ми з вами спостерігаємо, як ситуація в Європі іноді заходить в глухий кут, і єврейським парламентаріям треба дійсно пропонувати революційні речі, потрібні нові свіжі ідеї, концептуальні розробки, щоб докорінно змінити ситуацію в європейському єврействі, в громадах європейських країн, у взаєминах Європи та Ізраїлю та багатьох інших питаннях ... Над усім цим посилено і успішно працюють комісії EJP ".

У членів Європейського єврейського парламенту (EJP) з'явилася можливість висловлювати свої пропозиції на спеціальному порталі, де кожен депутат тепер має свою сторінку. За спільним рішенням EJP будуть проведені зустрічі єврейських депутатів з депутатами парламентів практично всіх країн Європи для обговорення проблем місцевого рівня.

Пленарне засідання EJP викликало величезний інтерес у європейських парламентаріїв. На запланованому на 13:00 за європейським часом спільному засіданні в Європарламенті планується виступ лідерів багатьох держав, провідних політичних діячів країн Європи, членів Європарламенту. З ініціативи депутатів Європарламенту пройде спільне обговорення злободенної теми "Вплив європейської та світової фінансової кризи на зростання антисемітизму в Європі".