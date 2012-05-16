У Москві ОМОН розганяє другий протестний табір

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, бійці ОМОН взялися за руки, створивши живий ланцюг, готуючись виштовхати всіх з місця проведення акції.

Поліція закликає опозиціонерів не виходити на проїжджу частину, в той же час натовп скандує «Ганьба», «Це наше місто». Кілька сотень людей відмовляються покинути місце проведення акції. Однак деякі пропонують знайти нове місце для продовження акції.

Шляхом голосування учасники акції вирішили залишатися на площі, але коли ОМОН почне силову акцію - піти.

На даний час затримано кілька десятків осіб, у тому числі один з організаторів Ілля Яшин. З місця акції від'їхали три автозаки із затриманими.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники опозиційного табору «Оккупан Абай», яких московська поліція сьогодні вранці розігнала на Чистих прудах, перемістилися для продовження акції в сквер біля станції метро «Барикадна».