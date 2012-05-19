Поляки байдужі до Євро (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними проведеного CBOS опитування, кількість поляків, що радіють проведенню Євро-2012, зменшилася до 44% з 64% у 2007 році, коли було оголошено перемогу Польщі та Україні у конкурсі за право організовувати чемпіонат.

Торік кількість поляків, що раділи Євро-2012, зменшилася до 50% з 60% у 2008 році.

Як відзначають у CBOS, 49% поляків ставляться до чемпіонату байдуже.

При цьому дві третини опитаних вважають, що польська влада добре підготувалася до Євро-2012.

Критично проведення Євро-2012 у Польщі оцінюють лише 6% поляків.

Як повідомляв УНІАН, польська влада очікує приїзду до країни на матчі Євро-2012 від 0,8 до 1 млн уболівальників, які, за різними даними, можуть залишити у Польщі декілька сотень мільйонів євро.