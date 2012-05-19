Російська поліція невтомна: табори опозиції знову розігнали

Як передає радіо «Свобода», активісти прийшли туди після того, як поліція розігнала їх табір на Кудринській площі. Там були затримані близько 30 осіб, яких згодом відпустили з ВВС, не висунувши звинувачень. Поліція пояснила свої дії скаргами місцевих жителів на гамір і антисанітарію.

Зараз невелика група громадських активістів продовжує безстрокову акцію протесту на Арбаті. Де вони спробують розбити новий табір - поки не зрозуміло.

"Народні гуляння" розпочалися 7 травня на знак протесту проти інавгурації Володимира Путіна, у них у різний час брали участь від кількох десятків до приблизно двох тисяч осіб.