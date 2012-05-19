Російська поліція невтомна: табори опозиції знову розігнали
10:40, 19 травня 2012Світ
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Близько 10 громадських активістів - учасників так званих «народних гулянь» - було затримано сьогодні вранці на Нікітському бульварі у центрі Москви.
Російська опозиція не дорахувалася ще 10 активістів на волі, фото www.svobodanews.ru
Як передає радіо «Свобода», активісти прийшли туди після того, як поліція розігнала їх табір на Кудринській площі. Там були затримані близько 30 осіб, яких згодом відпустили з ВВС, не висунувши звинувачень. Поліція пояснила свої дії скаргами місцевих жителів на гамір і антисанітарію.
Зараз невелика група громадських активістів продовжує безстрокову акцію протесту на Арбаті. Де вони спробують розбити новий табір - поки не зрозуміло.
"Народні гуляння" розпочалися 7 травня на знак протесту проти інавгурації Володимира Путіна, у них у різний час брали участь від кількох десятків до приблизно двох тисяч осіб.
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