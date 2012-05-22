Син Лукашенка тепер контролює всі силові відомства країни
Главою Міністерства внутрішніх справ Білорусі призначений протеже президентського сина.
Новий глава білоруського МВС Ігор Шуневич вважається креатурою старшого сина Олександра Лукашенка Віктора, пишуть Комментарии.
Президентський спадкоємець опинився у великій політиці близько п'яти років тому. Його команда встигла отримати прізвисько «молоді вовки».
Лукашенко-молодший зумів розставити своїх людей практично у всіх силових відомствах. МВС було останнім, непідконтрольним йому.
Крім того, Віктору Лукашенку приписують контроль над приватизаційними процесами в країні, що є гарним важелем впливу, особливо якщо згадати березневу заяву президента Білорусі: «Будь-яке підприємство можна приватизувати, будь-яке, без винятку».
Насправді наявність такого гравця, як Віктор Лукашенко, не правило, а скоріше виняток у білоруській системі влади, яка все ж кардинально відрізняється від української. «У Республіці Білорусь вертикаль влади по-справжньому єдина, в ній немає олігархів, які могли б впливати на державну політику, а конкуренція відомств і кланів - це всього лише експерименти однієї людини», - пише видання.