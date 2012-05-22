Син Лукашенка тепер контролює всі силові відомства країни

Новий глава білоруського МВС Ігор Шуневич вважається креатурою старшого сина Олександра Лукашенка Віктора, пишуть Комментарии.

Президентський спадкоємець опинився у великій політиці близько п'яти років тому. Його команда встигла отримати прізвисько «молоді вовки».

Лукашенко-молодший зумів розставити своїх людей практично у всіх силових відомствах. МВС було останнім, непідконтрольним йому.

Крім того, Віктору Лукашенку приписують контроль над приватизаційними процесами в країні, що є гарним важелем впливу, особливо якщо згадати березневу заяву президента Білорусі: «Будь-яке підприємство можна приватизувати, будь-яке, без винятку».

Насправді наявність такого гравця, як Віктор Лукашенко, не правило, а скоріше виняток у білоруській системі влади, яка все ж кардинально відрізняється від української. «У Республіці Білорусь вертикаль влади по-справжньому єдина, в ній немає олігархів, які могли б впливати на державну політику, а конкуренція відомств і кланів - це всього лише експерименти однієї людини», - пише видання.