Путін звільнив Генпрокурора

Генерального прокурора Російської Федерації Володимира УСТІНОВА звільнено з посади.

Це рішення було ухвалене на пленарному засіданні Ради Федерації.

Як повідомив спікер палати Сергій МИРОНОВ, напередодні Президент Росії Володимир ПУТІН вніс пропозицію про звільнення В.УСТІНОВА з посади. В п`ятницю вранці Рада палати проголосувала за внесення цього питання на розгляд, а сама палата прийняла пропозицію Президента, передає Newsru.com.

За словами С.МИРОНОВА, звільнення генпрокурора відбулося "на підставі особистої заяви" В.УСТІНОВА. Звістка про відставку генпрокурора стала несподіваною для членів верхньої палати парламенту. Проте, ніяких дискусій із цього питання серед сенаторів не виникло, й вони практично одноголосно проголосували: "за" - 140 сенаторів, утрималися двоє.

Відповідно до закону, тимчасово виконувати обов`язки генпрокурора повинен його перший заступник Юрій БІРЮКОВ.

За неофіційно інформацією, новим генеральним прокурором Росії може стати нинішній повноважний представник президента в ПФО Дмитро КОЗАК. Першим заступником генпрокурора може бути призначений повноважний представник президента у Поволзькому федеральному окрузі Дмитро КОНОВАЛОВ - колишній прокурор Башкирії.