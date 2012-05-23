Росія відповіла на ЄвроПРО випробуванням нової міжконтинентальної ракети

Про це повідомив представник Міноборони РФ з ракетних військ стратегічного призначення Вадим Коваль, передає РІА «Новости».

"Навчальний блок прибув в заданий район на півострові Камчатка. Поставлені цілі досягнуті", - сказав Коваль.

"Планується, що нова МБР посилить бойові можливості ударного угруповання РВСП у складі стратегічних ядерних сил Росії, в тому числі за рахунок підвищення здатності подолання створюваних систем протиракетної оборони", - додав він.

За словами представника РВСП, пуск проводився, щоб отримати експериментальні дані про правильність прийнятих при розробці ракети науково-технічних і технологічних рішень, перевірити працездатність і визначити характеристики її систем і агрегатів.

Запуск МБР був проведений 23 травня в 10.15 з мобільної пускової установки. За словами представника Міноборони, це перший випробувальний пуск ракети, його проводили спільні бойові частини РВСП і Космічних військ.

"Ракета створюється з максимальним використанням і розвитком вже наявних нових напрацювань і технологічних рішень, отриманих при розробці ракетних комплексів п'ятого покоління, що істотно скорочує терміни і витрати на її створення", - додав Коваль.