Американські експерти: ЄвроПРО - чисто політичний проект

Таких висновків дійшли експерти наукової ради Пентагону і рахункової палати уряду США, що оцінили перспективи ЄвроПРО, пише Коммерсант.

Головним недоліком системи, на думку оцінювачів, є малий радіус дії радарів і нездатність перехоплювачів вибрати ціль.

Поза тим, як виявила перевірка, у Європі вже йде розміщення бойових систем, які не пройшли випробування у США.

Документи, підготовлені фахівцями двох урядових агентств США, підтвердили побоювання незалежних експертів, які заявляли про неефективність ЄвроПРО. Робота над доповіддю наукової ради Пентагону (DSB) тривала майже півтора роки, а підсумковий документ отримав гриф "секретно". Днями відкрита частина дослідження обсягом у 41 сторінку була передана до конгресу.

За оцінкою фахівців, радари ЄвроПРО поки не здатні засікти пуски балістичних ракет і супроводжувати їх на ранніх стадіях польоту. При тому цю проблему не вдалося вирішити ні для морських, ні для наземних станцій.

Головною ж проблемою експерти DSB вважають те, що датчики на перехоплювачах не можуть відрізнити бойової блок ракети від супроводжуючих її мішеней-пасток.

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На думку ж фахівців Рахункової палати уряду США прискорене розміщення елементів протиракетної оборони вже призвело "до різкого зростання вартості проекту, низької ефективності та постійних проблем з якістю компонентів". Так, прагнучи завершити другий етап розгортання систем до 2015 року, Пентагон закупив кілька десятків перехоплювачів SM-3 Block IIA, не чекаючи закінчення державних випробувань.

Представник Агентства по ПРО Річард Лінер закликав співробітників наукової ради Пентагону і рахункової палати "не надто згущувати фарби". За його словами, проблеми з дальністю дії радарів будуть вирішені в найближчі дев'ять років, коли в космосі буде розгорнута нова система стеження.