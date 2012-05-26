Медведєв: круто було би вшивати партквитки-чіпи під шкіру

Прем'єр РФ Дмитро Медведев, вибраний сьогодні головою партії "Єдина Росія", запропонував зробити партійні квитки єдиноросів в електронному вигляді для полегшення процедури голосування, повідомляє РІА «Новости».

"Можна зробити партійні квитки з чіпами, як нормальні карти", - заявив Медведєв у суботу на засіданні генради партії.

З такою пропозицією лідер єдиноросів виступив під час паузи, пов'язаної з підрахунком результатів голосування по кандидатурах секретаря президії генради "Єдиної Росії". Голосування було таємним. Члени партії заповнювали спеціальні бюлетені і опускали їх в урну. Підрахунок голосів зайняв певний час, який у майбутньому і запропонував заощадити Медведєв.

Прем'єр жартома додав, що після введення електронних партійних квитків "буде зрозуміло, де і в якому місці, наприклад, ночувала та або інша людина - член партії".

"Ще крутіше було би вшивати ці чіпи під шкіру, щоб взагалі не втік нікуди. Але це потрібно, щоб у всіх iPhone були. Квитки точно потрібно усучаснювати. Наступна версія може бути з індивідуальними даними члена партії - це нормально", - напівжартома зазначив він.