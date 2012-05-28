Мітинги опозиції в Грузії будуть щотижня аж до виборів

Як повідомляє Радіо Свобода, площа Свободи в центрі грузинської столиці була повністю заповнена.



Напередодні лідери коаліції «Грузинська мрія» заявили, що багатотисячним мітингом опозиція починає передвиборну кампанію. Відтепер, аж до жовтневих парламентських виборів, опозиційна коаліція буде щотижня проводити акції як у столиці, так і в регіонах країни.



Виступивши на мітингу, лідер коаліції, мільярдер Бідзіна Іванішвілі сказав, що починає боротьбу за «єдину, демократичну Грузію» і «має намір вивести країну з історичного глухого кута, в якому вона опинилася». За словами опозиціонера, для здійснення цих цілей необхідно змінити владу, перемігши на парламентських виборах. «Нас ніхто не зможе зупинити», - вигукнув Іванішвілі під бурхливі оплески присутніх.



До мітингу приєдналися інші опозиційні лідери. У тому числі екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Вже через півтори години учасники акції почали розходитися. Мітинг був санкціонований владою і завершився без ексцесів. На величезній площі, де проходила акція, не було ні одного поліцейського у формі.