Другу «чорну скриньку» знайшли на місці катастрофи Sukhoi SuperJet-100

Параметричний реєстратор знайшли на місці катастрофи російського літака Sukhoi SuperJet-100 в Індонезії. Про це повідомив РІА «Новости» представник індонезійської пошукової групи, що працює на місці падіння лайнера біля гори Салак.

"Вдалося знайти параметричний реєстратор. Зовнішній стан приладу хороший, він помаранчевого кольору і не обгорів", - сказав співбесідник агентства.

У компанії "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), якій належав літак, що розбився, цю інформацію агентству підтвердили.

"Так, до нас надійшла інформація про знайдення другого бортового самописця. Найближчим часом індонезійські фахівці за участю російських експертів займуться прочитуванням тих, що знаходяться в ньому даних про параметри польоту SSJ під бортовим номером 97004, який розбився", - сказав представник ГСС.

Літак Sukhoi SuperJet-100 розбився 9 травня, врізавшись у вертикальний схил гори Салак під час другого демонстраційного польоту з Джакарти. На борту знаходилися 45 осіб, зокрема, вісім росіян.