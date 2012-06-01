Путін після Лукашенка не повернувся до Москви

Президент Росії з бліц-візитами відвідає Німеччину та Францію.

Вінпроведепереговориз керівництвомдвохкраїн, наякихобговоритьне лишезміцненнядвосторонніхвідносин у томучислівсферіекономіки іенергетики,а йміжнародні питання, у томучислі розвитоквідносин зЄвросоюзом, розгортанняПРО вЄвропі, ситуаціювСирії, Ірані,Афганістані,повідомивжурналістампомічникпрезидентаРФЮрійУшаков.



Російськийлідерприлетитьдо Берліназ Мінська.Білорусіясталапершою зарубіжноюкраїною,якувідвідавПутін післяінавгураціївтравні 2012року.У Кремлівідзначили,що цейвізит "підкреслюєособливийхарактербагатоплановоїросійсько-білоруськоїсоюзницькоївзаємодії".



У Німеччиніросійськийлідерпроведепереговори зканцлеромФРНАнгелоюМеркельіпоговоритьз федеральнимпрезидентомЙоахімомГауклм.У другійполовинідняПутінвилетитьдо Парижа,деу ньогозапланованазустрічзпрезидентомФранціїФрансуаОлландом, передаєРІА"Новости".

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