Путін після Лукашенка не повернувся до Москви
Президент Росії з бліц-візитами відвідає Німеччину та Францію.
Вінпроведепереговориз керівництвомдвохкраїн, наякихобговоритьне лишезміцненнядвосторонніхвідносин у томучислівсферіекономіки іенергетики,а йміжнародні питання, у томучислі розвитоквідносин зЄвросоюзом, розгортанняПРО вЄвропі, ситуаціювСирії, Ірані,Афганістані,повідомивжурналістампомічникпрезидентаРФЮрійУшаков.
Російськийлідерприлетитьдо Берліназ Мінська.Білорусіясталапершою зарубіжноюкраїною,якувідвідавПутін післяінавгураціївтравні 2012року.У Кремлівідзначили,що цейвізит "підкреслюєособливийхарактербагатоплановоїросійсько-білоруськоїсоюзницькоївзаємодії".
У Німеччиніросійськийлідерпроведепереговори зканцлеромФРНАнгелоюМеркельіпоговоритьз федеральнимпрезидентомЙоахімомГауклм.У другійполовинідняПутінвилетитьдо Парижа,деу ньогозапланованазустрічзпрезидентомФранціїФрансуаОлландом, передаєРІА"Новости".