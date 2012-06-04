Путін: "Південний потік" почне діяти за півтора-два роки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін повідомив у своєму виступі на засіданні 29-го саміту Росія – Європейський Союз.

«Здійснюються поставки газу першою ділянкою північноєвропейського газопроводу. Повним ходом йде будівництво його другої нитки. Хочу проінформувати вас, шановні колеги, що морська ділянка другої нитки «Північного потоку» вже практично завершена», - сказав В.Путін.

Він нагадав, що в грудні минулого року додатковий імпульс одержав «Південний потік». Турецька сторона схвалила його прокладення в своїй винятковій економічній зоні.

«Ми одержали остаточний дозвіл Уряду Турецької Республіки. Плануємо приступити до будівництва цього газопроводу наприкінці поточного року. Думаю, що буде потрібно десь півтора-два роки для того, щоб ця система запрацювала», - сказав Президент.

В.Путін зазначив, що досягнуті результати в енергетичній сфері переконливо свідчать, яку віддачу дає прагматичний діловий підхід до співпраці без різного роду ідеологічних та інших стереотипів.

«Саме така логіка має бути покладена в основу нової базової угоди між Росією і Євросоюзом. У нас є гарна можливість зафіксувати в цьому документі наші стратегічні цілі й позначити напрями взаємодії на довгострокову перспективу», - заявив він.

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Довідка УНІАН. «Північний потік» завдовжки 1,2 тисячі кілометрів вже поставляє російський газ до Німеччини. Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Комерційні поставки газу першою ниткою «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пусконалагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу в Європу.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Також ВАТ «Газпром» має намір побудувати газопровід «Південний потік», який пройде через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи. Перші поставки газу газопроводом заплановані на кінець 2015 року.