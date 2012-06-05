МАГАТЕ: Іран має достатньо урану для створення кількох ядерних бомб
21:18, 05 червня 2012Світ
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У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють, що Іран прискорив виробництво низькозбагаченого урану.
МАГАТЕ хоче отримати доступ до полігону Парчін
Запасів низькозбагаченого урану в Ірану достатньо для створення кількох ядерних бомб.
Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві представника США в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Роберта Вуда, передає ІТАР-ТАРC.
"Іран дійсно прискорив виробництво низькозбагаченого урану, - зазначив він. - Немає потреби в таких запасах або такому прискоренні програми, і ми хочемо зауважити, що запасів урану вистачить для виробництва кількох ядерних бомб".
Р.Вуд також нагадав, що експерти МАГАТЕ хотіли б отримати доступ до військового полігону Парчін.
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