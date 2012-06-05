МАГАТЕ: Іран має достатньо урану для створення кількох ядерних бомб

Запасів низькозбагаченого урану в Ірану достатньо для створення кількох ядерних бомб.

Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві представника США в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Роберта Вуда, передає ІТАР-ТАРC.

"Іран дійсно прискорив виробництво низькозбагаченого урану, - зазначив він. - Немає потреби в таких запасах або такому прискоренні програми, і ми хочемо зауважити, що запасів урану вистачить для виробництва кількох ядерних бомб".

Р.Вуд також нагадав, що експерти МАГАТЕ хотіли б отримати доступ до військового полігону Парчін.