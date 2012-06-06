США вбили керівника Аль-Каїди в Пакистані

США підтвердили, що ударом з безпілотника в Пакистані був убитий Абу Ях'я аль-Лібі.

З посиланнямнапакистанськурозвідкуAssociated Pressповідомляє,щоударбувзавданийпо будинку, вякому перебуваваль-Лібі. Вінвважавсядругою особоюв "АльКаїді" післяАйманааль-Завахірі, який очоливорганізаціюпіслясмертіУсамибінЛадена. Повідомляється,щоаль-Лібі, якомув 2005році вдалосявтектиз американськоївійськової в'язницівАфганістані, брав активну участьу перетворенні"АльКаїди" зтерористичного угрупованняна світовурозгалуженумережу. Reutersз посиланнямнасловапрес-секретаряБілого домуДжеяКарніпередає, щоаль-ЛібікерувавусімаопераціямиАль-КаїдинатериторіїПакистану ікоординувавдіяльністьвідділеньорганізації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter