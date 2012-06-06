США вбили керівника Аль-Каїди в Пакистані
02:30, 06 червня 2012Світ
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США підтвердили, що ударом з безпілотника в Пакистані був убитий Абу Ях'я аль-Лібі.
З посиланнямнапакистанськурозвідкуAssociated Pressповідомляє,щоударбувзавданийпо будинку, вякому перебуваваль-Лібі.
Вінвважавсядругою особоюв "АльКаїді" післяАйманааль-Завахірі, який очоливорганізаціюпіслясмертіУсамибінЛадена.
Повідомляється,щоаль-Лібі, якомув 2005році вдалосявтектиз американськоївійськової в'язницівАфганістані, брав активну участьу перетворенні"АльКаїди" зтерористичного угрупованняна світовурозгалуженумережу.
Reutersз посиланнямнасловапрес-секретаряБілого домуДжеяКарніпередає, щоаль-ЛібікерувавусімаопераціямиАль-КаїдинатериторіїПакистану ікоординувавдіяльністьвідділеньорганізації.
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