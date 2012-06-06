Велика китайська стіна виявилася набагато довшою, ніж вважали раніше

Згідно з результатами дослідження, розпочатого Державною адміністрацією у справах культурної спадщини ще в 2007 році, загальна довжина споруди більш ніж удвічі перевищує відомі раніше дані. Річ у тім, що раніше археологи заміряли лише ті ділянки Великої стіни, які були побудовані в епоху династії Мін (1368 - 1644). Їх загальна довжина склала 8,85 тисячі кілометрів.

У рамках останнього масштабного дослідження археологи вивчили майже 44 тисячі ділянок стіни і її форпостів, створених у різні періоди китайської історії. В цілому їм вдалося виявити 21 тисячу 196,18 кілометра споруд, причому від деяких фрагментів залишився лише фундамент.

За останніми даними, на сьогодні лише 8,2% від загальної довжини стіни, спорудженої в період династії Мін, зберігає свій первозданний вигляд, тоді як понад 74% дістали серйозні пошкодження.

Велика китайська стіна є одним з головних символів Піднебесної. Її будівництво розпочалося в V - III ст. до нової ери. Всупереч існуючим помилкам, Стіна ніколи не була єдиною оборонною спорудою - вона будувалася в різних частинах країни при різних династіях з різною метою.

У 1987 році Велика китайська стіна включена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.