У Москві йдуть обшуки в квартирах Навального, Удальцова і Яшина
09:48, 11 червня 2012Світ
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Співробітники Слідчого комітету РФ проводять обшуки в місцях проживання організаторів та учасників мітингу на Болотній площі в Москві.
|Навальному ледь не розпиляли двері в квартиру
"Зокрема, заходи проводяться у Олексія Навального, Сергія Удальцова, Іллі Яшина та інших. Всього слідство планує провести сьогодні не менш десяти обшуків", - сказав Маркін.
"Круто. У мене вдома йде обшук. У справі про масові заворушення. Трохи двері не розпиляли (насправді так)", - написав Олексій Навальний вранці в своєму мікроблозі на Twitter.
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