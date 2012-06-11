У Москві йдуть обшуки в квартирах Навального, Удальцова і Яшина

Про це повідомив РИА Новости офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

"Зокрема, заходи проводяться у Олексія Навального, Сергія Удальцова, Іллі Яшина та інших. Всього слідство планує провести сьогодні не менш десяти обшуків", - сказав Маркін.

"Круто. У мене вдома йде обшук. У справі про масові заворушення. Трохи двері не розпиляли (насправді так)", - написав Олексій Навальний вранці в своєму мікроблозі на Twitter.