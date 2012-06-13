Росію щорічно розбудовують 5 млн іноземців: нелегально

Про це йдеться в Концепції державної міграційної політики Російської Федерації на період до 2025 року, текст якої є в розпорядженні УНІАН. Документ сьогодні затвердив Президент РФ Володимир Путін.

«Недосконалість діючої системи управління міграційними процесами виявляється в наявності великої кількості незаконних мігрантів. Щорічно в країні від 3 до 5 млн. іноземних громадян здійснюють трудову діяльність без офіційного дозволу», - говориться в концепції.

Наголошується, що незаконна міграція, що живить робочою силою тіньовий сектор економіки, є однією з головних причин посилення негативного ставлення до мігрантів з боку частини населення Російської Федерації.

При цьому в документі зазначається, що в даний час міграційна привабливість РФ порівняно з іншими країнами, що приймають мігрантів, невисока і розповсюджується переважно на громадян держав - учасниць СНД. При цьому триває еміграційний відплив з країни.

«Мігранти нових поколінь, які прибувають до Російської Федерації з держав - учасниць СНД, порівняно з їх попередниками, володіють нижчим рівнем освіти, знанням російської мови і професійно-кваліфікаційної підготовки», - говориться в документі.

Також у Концепції йдеться про те, що міграційне законодавство РФ не повною мірою відповідає поточним і майбутнім потребам економічного, соціального і демографічного розвитку, інтересам роботодавців і російського суспільства в цілому. Воно орієнтоване на залучення тимчасових іноземних працівників і не містить заходів, що сприяють переїзду на постійне місце проживання, адаптації та інтеграції мігрантів.

Зазначається, що ставлячи завдання залучення до країни мігрантів для заповнення населення, робочої сили і розвитку інноваційного потенціалу, слід враховувати, що міграційні ресурси держав - учасниць СНД, орієнтовані на Російську Федерацію, в перспективі зменшуватимуться.