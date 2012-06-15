Чорноморський флот не готується до походу на Сирію
23:26, 15 червня 2012Світ
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Кораблі Чорноморського флоту (ЧФ) перебувають у пунктах базування, і їх екіпажі займаються повсякденною діяльністю за звичайним розпорядком дня,
Про цеповідомивРІА "Новости" співрозмовник уштабіЧорноморськогофлоту.
Удеяких російськихЗМІнапередодніз'явилися повідомленняпро те, що корабліЧФнібитоготуютьсядо походудо берегівСиріїнайближчим часом.
"Чорноморськийфлотзаймаєтьсяплановоюбойовоюпідготовкою,усі корабліфлотуперебуваютьупунктахпостійноїдислокації,завиняткомвеликогодесантногокорабля "ЦезарКуніков", -сказавспіврозмовникагентства,пояснивши,щоВДК "Цезар Куніков",виконавшидипломатичнумісіювІталії, у п'ятницюпройшовпротокуБосфор,авсуботуприбудевСевастополь.
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