Міністр: чим успішнішою буде Україна, тим успішнішою буде Грузія

Про заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський під час зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Григолом Вашадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, зустріч відбулася сьогодні в Києві.

«Цей напрямок має високий потенціал як враховуючи залучення іноземних інвестицій, так і з погляду зміцнення українсько-грузинських відносин», - підкреслив В.Хорошковський.

Сторони обговорили стан двосторонньої торговельно-економічної співпраці, зокрема й перспективи реалізації спільних інфраструктурних проектів, а також співпраці між Україною і Грузією в рамках програми «Східне партнерство».

Г.Вашадзе високо оцінив стан торговельно-економічної співпраці між Україною і Грузією.

«Співпраця з Україною має для Грузії надзвичайно велике значення. Чим успішнішою буде Україна, тим більше успішною буде Грузія», - заявив він.