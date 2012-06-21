Екс-прем'єр Румунії намагався вчинити самогубство

Колишній прем'єр-міністр Румунії Адріан Нестасе спробував накласти на себе руки, після того як Верховний суд країни затвердив вирок, винесений йому за звинуваченням у корупції.

Усічні 2012 рокуНестасебувзасуджений додвох років в'язниці, нагадуєЛента.ру.За версієюслідства, в 2004році,беручи участьупрезидентськихвиборах, політикнезаконноотримавнасвоюкампанію1,7мільйонадоларів відпідприємців.СамНестасесвоєїпровини невизнав,називаючипроцеснадсобою "політичною розправою".



У середу, 20червня,ВерховнийсудвідмовивсязадовольнитиапеляціюзахистуНестасенавирок іпостановивдоставитиколишньогопрем'єр-міністрадо в'язниці.Коливйого будинокувійшлиполіцейськізордером, вінвистріливсобівшиюз пістолета.



Післятого, що сталосяНестасебувдоставленийвгоспіталь.

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