В Єгипті перенесли оголошення переможця президентських виборів

Це сталося через необхідність розглянути скарги від обох кандидатів, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Обидва кандидати на виборах заявляють про свою перемогу. Про це говорять і Мохаммед Мурсі, висуванець Партії свободи і справедливості, яка є політичним відгалуженням поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство», і Ахмед Шафік, найбільше відомий як останній прем’єр-міністр в уряді попереднього президента Хосні Мубарака – перед його скиненням у лютому минулого року.

Зволікання з оголошенням нового президента, як вважають, може знову роздмухати напруженість у країні в час, коли є сумніви щодо подальшої ролі військових, які після розпуску обраного на початку року парламенту одноосібно керують Єгиптом.