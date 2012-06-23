Мубарак пережив ще один серцевий напад

Про це повідомляє інтернет-сайт єгипетської газети Youm7 з посиланням на медичне джерело.

"Мубарак знов пережив напад, лікарі проводять необхідне лікування", - заявило джерело.

Єгипетські ЗМІ також повідомили, що в лікарню приїхали дружина Мубарака Сюзан Сабіт і невістки колишнього єгипетського лідера Хайді і Хадіга, зазначає РІА «Новости».

Минулого вівторка Х.Мубарак був екстрено госпіталізований із в'язниці у військовий госпіталь у каїрському районі Мааді з підозрою на інсульт. Потім офіційні єгипетські ЗМІ поширили інформацію про клінічну смерть колишнього єгипетського лідера. Утім пізніше ця інформація не підтвердилася.

Досі не надходило ніяких офіційних заяв про стан здоров'я екс-президента Єгипту. Повідомлялося, що він непритомний або в комі. Потім з'явилися відомості, що його стан стабілізувався, і організм Х.Мубарака позитивно реагує на інтенсивне лікування, що проводиться.