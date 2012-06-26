США пропонують Молдові взяти Грузію за взірець

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Філат на конференції "Досвід Грузії в реформуванні поліції і рекомендації для Молдови", організованій у Кишиневі за підтримки посольства США. У заході брала участь делегація грузинських фахівців в галузі реформування поліції, зокрема, і перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Катерина Згуладзе.



В.Філат сказав, що він вражений досягнутими Грузією успіхами в результаті деяких реформ, місцями жорстких, в галузі боротьби з корупцією, організованою злочинністю, реформування судової системи. Він висловив упевненість, що після конференції в Кишиневі правові установи Молдавії запозичать, а потім запровадять на практиці нові ідеї щодо активізації ініційованої реформи і освоєння їх якісного змісту.



Посол США Вільям Мозер підтвердив підтримку США в проведенні реформи в правових органах і юстиції в Молдові, підкресливши, що це важливо для зближення Молдови з Європейським союзом.