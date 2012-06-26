Перед самітом ЄС у Греції призначили нового міністра фінансів

Стурнарас раніше був членом делегації Греції, котра займалась узгодженням умов отримання країною міжнародної фіндопомоги, пише Радіо Свобода.

Поки залишається невідомим, чи на саміті Європейського Союзу цього тижня, який має для Греції дуже велике значення, країну представлятиме вже Янніс Стурнарас, чи ж міністр попереднього уряду Йоргос Заніас, який досі очолює Міністерство фінансів.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Греції Василіс Рапанос, призначення якого минулого тижня було затримано через хворобу, відмовився від своєї посади.

64-річний В.Рапанос був госпіталізований минулої п'ятниці зі скаргами на біль у животі, нудоту і запаморочення.

На саміті ЄС у четвер і п’ятницю в Брюсселі очікують, що новий уряд Греції спробує переукласти угоду про фінансову допомогу, полегшивши її вимоги до Греції.