Білорусь святкує офіційний День незалежності - танками і арештами

Напередодні свята білоруська влада традиційно затримувала опозиціонерів, а на вулицях Мінська з'явилися танки, передає Радіо Свобода.

Уже кілька днів вулиці білоруської столиці вечорами перекриваються для руху транспорту - замість автомобілів і автобусів головними проспектами Мінська рухаються танки та інша важка бронетехніка. Так війська готуються до урочистого параду в День незалежності.

Білорусь святкує День незалежності саме 3 липня, в день звільнення Мінська від німецько-фашистських загарбників, з 1996 року. Це рішення було прийнято за результатами республіканського референдуму, який ініціював Олександр Лукашенко. Прийшовши до влади в 1994 році, Лукашенко вже через рік замінив історичні прапор і герб на підправлені радянські символи. Другим його знаменним рішенням, ще через рік, став вибір дня для святкування Дня незалежності. Спочатку це державне свято відзначалося в день прийняття Декларації про суверенітет Білорусі.

Можна відзначити, що Олександр Лукашенко досить стримано, всього двома абзацами привітав співвітчизників з Днем незалежності:

"Ми зберігаємо намічені темпи економічного зростання, забезпечуємо соціальний захист наших громадян, продовжуємо влаштовувати благоустрій рідної країни. І зробимо все, щоб наша молода держава була сильною і процвітаючою", - сказав громадянам країни білоруський президент напередодні ідеологічного свята.

Традиційно напередодні державних свят активізуються силові структури. 30 червня вранці біля свого будинку забрали активіста молодіжного крила кампанії "Говори правду!" Віталія Василькова. Швидше за все, його будуть судити, і «за традицією», засудять до адміністративного арешту за "дрібне хуліганство". Міліціонери також чергували біля квартир кількох активістів національно-більшовицького руху. Те ж саме відбувалося і перед приїздом до Мінська Володимира Путіна. Влада намагається запобігти можливим акції протесту, з надуманих причин затримуючи активістів і засуджуючи їх до 10-15 діб адміністративного арешту.