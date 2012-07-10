Україна і Росія продовжать виконувати перевезення за програмою НАТО

Про це повідомляє прес-служба українського підприємства з посиланням на агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), що представляє інтереси НАТО в програмі SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).



У листі від тендерного комітету, зокрема, зазначено: "Ruslan SALIS є єдиною компанією, яка повністю відповідає нашим технічним вимогам".



Тепер починаються переговори про контракт між NAMSA та Ruslan SALIS, який буде діяти в 2013-2014 роках.



Альянс "Антонов" і "Волга-Дніпро", нагадує РосБізнесКонаслтинг, має довгостроковий позитивний досвід роботи в рамках SALIS. Згідно з угодою, підписаною на початку 2006 року, у виконанні стратегічних перевезень в інтересах 18 країн-учасниць програми (Бельгії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Фінляндії , Франції, Чехії та Швеції) були задіяні до шести "Русланів" об'єднаного флоту "Антонов" і "Волги-Дніпра". Для ефективної взаємодії з замовником та координації роботи спільного флоту в рамках програми, партнери створили спільну компанію Ruslan SALIS, що базується в Лейпцігу.