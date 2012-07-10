Керівник ЦО Кримська: За законом люди повинні були рятуватися самі

Денис Пронін висловив переконання, що люди повинні були в першу чергу рятувати себе самі, а потім сподіватися на державу, тому що прогноз був відомий всім.

"Моя думка - у людей притупилася пильність. Адже, за Федеральним законом, вони повинні не тільки сподіватися на нас, а й рятувати себе й інших. Плюс швидкоплинність подій ... Тому всі докладені зусилля щодо оповіщення виявилися марними".

Крім того, за словами Проніна, 75% населення Кримська живуть у небезпечних зонах, де ось уже півстоліття заборонено будувати житлові будинки. "Але коли у нас і кого зупиняли заборони?" - констатує він.

Денис Пронін каже, що про лихо, що насувається, в адміністрації знали з ранку, але фактично погода була сонячною та безвітряною і не віщувала катастрофи, так що людей оповістили по телебаченню рухомим рядком.

У літній день, коли практично нікого не було вдома, попередження, втім, мало хто міг побачити. А сирен, SMS-повідомлень, радіоповідомлень і подворових обходів, які також передбачені законом у разі природних катаклізмів, не було. Сирени, які чує весь Кримськ, були включені лише в 22:30, коли від стихії вже врятуватись ніхто не міг.