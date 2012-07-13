Сирійські опозиціонери заявляють про ще одне масове вбивство
01:54, 13 липня 2012Світ
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Активісти сирійської опозиції наполягають на тому, що урядові війська влаштували чергове масове вбивство мирних громадян.
За неперевіреними даними, кількість жертв трагедії може перевищувати 200 чоловік, передає Reuters.
У штабі повстанців журналістам повідомили, що армія проводила зачистку м.Тремсех, неподалік від м.Хама, від бойовиків опозиції. Для цього були використані міномети, бронемашини, танки, а також бойові вертольоти. Під основний удар потрапили мирні мешканці.
Реакції офіційного Дамаску поки не надходило.
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