Сирійські опозиціонери заявляють про ще одне масове вбивство

За неперевіреними даними, кількість жертв трагедії може перевищувати 200 чоловік, передає Reuters.

У штабі повстанців журналістам повідомили, що армія проводила зачистку м.Тремсех, неподалік від м.Хама, від бойовиків опозиції. Для цього були використані міномети, бронемашини, танки, а також бойові вертольоти. Під основний удар потрапили мирні мешканці.

Реакції офіційного Дамаску поки не надходило.