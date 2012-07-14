Знайшли мертвим сина Сільвестра Сталлоне

"Це трагедія. Він був молодим, талановитим і процвітаючим кінематографістом і чудовою людиною", - цитує його РІА "Новости".

Причина смерті поки не встановлена, але поліція стверджує, що ознак насильницької смерті на тілі Сейджа не виявлено.

Сейджу Сталлоне було 36 років, він був актором, режисером і кінопродюсером. Вперше син зірки бойовиків з'явився на екранах у фільмі "Роккі 5", де грав сина головного героя.