Знайшли мертвим сина Сільвестра Сталлоне
04:23, 14 липня 2012Світ
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Старший син знаменитого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне Сейдж знайдений мертвим у своєму будинку в Голлівуді, повідомляє Reuters з посиланням на адвоката покійного.
Сейдж Сталлоне, фото з сайту celebslists.com
"Це трагедія. Він був молодим, талановитим і процвітаючим кінематографістом і чудовою людиною", - цитує його РІА "Новости".
Причина смерті поки не встановлена, але поліція стверджує, що ознак насильницької смерті на тілі Сейджа не виявлено.
Сейджу Сталлоне було 36 років, він був актором, режисером і кінопродюсером. Вперше син зірки бойовиків з'явився на екранах у фільмі "Роккі 5", де грав сина головного героя.
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