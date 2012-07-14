Молдова заборонила використання комуністичної символіки

Про це повідомляє інформаційне агентство OMEGA.

Така законодавча ініціатива була напередодні зареєстрована в парламенті праворадикальною Ліберальною партією і в терміновому порядку підтримана партіями Маріана Лупу і Володимира Філата.

Як відзначає агентство, навмисність ухвалення цих документів не викликає сумніву у більшості місцевих спостерігачів. Ці рішення безпосередньо стосуються найбільшої політичної сили Молдови, найбільшого опозиційного формування - Партії комуністів, яка в своїй символіці використовує серп і молот.

Дії влади вже були розцінені лідером молдавських комуністів як «спроба виключити ПКРМ з виборчого поля». ПКРМ має намір опротестувати ухвалені рішення в Конституційному суді.

Під дію цього прийнятого 12 липня рішення підпадають також ордени і медалі радянського періоду, а також пам'ятники солдатам Великої Вітчизняної війни.