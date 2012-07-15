Проти мовного закону мітингували навіть українці Аргентини

Організаторами акції протесту в Буенос-Айресі виступили активісти Української центральної репрезентації в Аргентині, повідомляє ICTV з посиланням на медіа-портал української діаспори VIDIA.

Представники української діаспори провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а потім вирушили пікетувати Посольство України в Аргентині.

У заходах взяли участь понад 100 людей. Крім того, понад 300 українців поставили підписи на підтримку рідної мови у книзі, яку разом з листом передали Президенту Віктору Януковичу через посольство.

Також сьогодні у всіх українських церквах Аргентини проведуть молебень за українську мову.