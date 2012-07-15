Проти мовного закону мітингували навіть українці Аргентини
14:26, 15 липня 2012Світ
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У столиці Аргентини відбулася демонстрація проти закону про засади державної мовної політики.
Люди прийшли під посольство. Фото vidia.org
Організаторами акції протесту в Буенос-Айресі виступили активісти Української центральної репрезентації в Аргентині, повідомляє ICTV з посиланням на медіа-портал української діаспори VIDIA.
Представники української діаспори провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а потім вирушили пікетувати Посольство України в Аргентині.
У заходах взяли участь понад 100 людей. Крім того, понад 300 українців поставили підписи на підтримку рідної мови у книзі, яку разом з листом передали Президенту Віктору Януковичу через посольство.
Також сьогодні у всіх українських церквах Аргентини проведуть молебень за українську мову.
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